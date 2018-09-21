Мосгорсуд запретил движение «СтопХам»

Мосгорсуд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Эта организация позиционировала себя выступающая против хамства водителей на дорогах.

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что решение было принято после рассмотрения иска ГУ Министерства юстиции РФ по Москве.

«Суд постановил требования ГУ Минюста РФ по Москве удовлетворить, ликвидировать МРОО СРКВГО "СтопХам"», - говорится в сообщении, цитату которого приводит РИА Новости.

В Мосгорсуде добавили, что решение может быть обжаловано в течение одного месяца.