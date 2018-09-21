Ленин мешает стать Гитлеру мэром города

В Перу на пост мэра города Юнгар баллотируется кандидат по имени Гитлер Альба Санчес. Ему пытается помешать другой перуанец – Ленин Владимир Родригес Вальверде.

Тезка основателя советского государства требует отменить от местного избиркома регистрацию кандидата. Альба Санчес уже занимал пост градоначальника в 2011 – 2014 годах, тогда он представлял центристскую партию «Возможности Перу».

Сейчас же политик выдвигается от правой партии «Мы – Перу». Альба Санчес утверждает, что у него были намерения изменить свое имя, однако он не стал этого делать из уважения к родителям.

«Я хороший Гитлер», - заявил Альба Санчес.

Кандидат в мэры считает, что в этот раз политические противники используют Ленина Владимира Родригеса Вальверде, чтобы дискредитировать его, сообщает RPP.

В Латинской Америке детям часто дают имена исторических личностей. В частности, родители президента Эквадора придерживались левых взглядов, поэтому они назвали своего сына Ленин Морено.