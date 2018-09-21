Место в очереди за новым iPhone продают за 450 000 рублей

В российской столице в скором времени стартует официальная продажа новых моделей IPhone. Это событие ожидаемо вызвало ажиотаж среди фанатов корпорации Apple, иногда выходящий за рамки разумного.

Предприимчивые люди уже торгуют местами в очереди. Такая практика характерна для каждой даты начала продаж новой модельной линейки смартфонов от Apple, однако на этот раз стоимость услуг неожиданно возросла. Она достигает 450 000 рублей. Стоит отметить, что это цена за место в очередь, сам аппарат в нее не входит.

Неизвестно, какими принципами ценообразования руководствуются люди, предлагающие услуги подобного рода. На популярном сайте с объявлениями можно найти предложения по разным ценам, начиная от 45 000 рублей за место в очереди.

Компания провела презентацию новой линейки смартфонов 12 сентября, в продажу в России они должны поступить 28 сентября. Модель iPhone XS в РФ будет стоить от 87 990 рублей в зависимости от количества встроенной памяти, а iPhone XS Max с увеличенным экраном – от 96 990 рублей.