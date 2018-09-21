Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама

Президент России Владимир Путин отреагировал на известие о кончине президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Российский лидер направил телеграмму генеральному секретарю Центрального Комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с выражением соболезнований. Путин передал слова сочувствия семье и друзьям покойного, властям и народу страны.

«Его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть самых сложных вопросов вызывали самое искреннее уважение», - говорится в телеграмме. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что его вьетнамский коллега много сделал для укрепления безопасности своей республики и отстаивания интересов Вьетнама на геополитической арене. Путин оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие отношений Москвы и Ханоя и экономического сотрудничества двух государств.

Напомним, десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября после тяжелой и продолжительной болезни в госпитале в Ханое. На момент смерти ему был 61 год. Лечением главы государства занимались как местные, так и зарубежные специалисты, однако вылечить его так и не удалось. Чан Дай Куанг занимал должность главы государства с 2016 года.