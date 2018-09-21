Впервые за 20 лет: в Московском зоопарке родился краснокнижный морской котик

В Московском зоопарке случилось очень редкое прибавление. Впервые за двадцать лет там родился северный морской котик, включенный в Красную книгу.

Видеозапись, на которой запечатлен новорожденный редкий зверь, размещена в официальном Instagram зоопарка. Детеныш получил имя Роджер и уже начал осваиваться в водной стихии.

«Делимся большой радостью: в группе северных морских котиков Московского зоопарка пополнение. Да здравствует веселый Роджер!», - говорится в записи.

Пока что детеныш питается молоком матери и еще не вполне умеет плавать. Однако он быстро учится, растет и уже в ноябре перейдет на взрослый рацион из рыбы.