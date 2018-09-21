Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск

Сергея Сластихина, владельца строительной компании «Инженерные системы», объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Решение об этом принял Следственный комитет Российской Федерации. В настоящее время бизнесмен находится в Соединенных Штатах.

Компания «Инженерные системы» выступает в качестве подрядчика «Роскосмоса». Сластихин является фигурантом нескольких уголовных дел, связанных со строительством нескольких объектов «Роскосмоса», ущерб по которым может составить сотни миллионов рублей.

В настоящее время «Инженерные системы» является банкротом, бизнесмен должен компании порядка 900 миллионов рублей. Сластихина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.