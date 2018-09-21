Подростки из банд устроили кровавое побоище с мачете в английском ТЦ: видео

Несколько британских подростков устроили бой в торговом центре английского города Лутон. Для атаки молодые люди использовали длинные ножи и мачете.

Как сообщает Telegraph, поножовщина произошла прямо на глазах посетителей торгового центра, среди которых было много семей с маленькими детьми. Эпизоды боя оказались сняты камерами видеонаблюдения. Сам инцидент случился в январе, однако видео было опубликовано только сейчас.

Конфликт случился между тремя молодыми людьми, одному из которых было 17 лет на момент происшествия, а другим по 18. Судя по всему, подростки повздорили, так как принадлежали к разным уличным бандам. После драки они покинули торговый центр, оставляя за собой кровавый след.

На данный момент молодых людей уже поймали, вылечили от нанесенных друг другу ран и осудили на различные сроки заключения. Наиболее агрессивный молодой человек по имени Че Стивенс, владеющий мачете, получил семь с половиной лет тюрьмы.