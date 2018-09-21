Война за воду: Украина забирает у Молдавии и Приднестровья реку Днестр

Бассейны более чем 260 рек мира разделены между несколькими странами, и при отсутствии четких договоренностей изменение стока вод может вызвать серьезные осложнения в межгосударственных отношениях. Возможны даже войны. Эксперты ООН за последние полвека насчитали 507 «водных» конфликтов, 21 раз дело доходило до реальных военных действий.

Некоторые аналитики, отмечает еженедельник «Звезда», вообще считают, что в XXI веке войны будут вестись большей частью не за нефть, а за воду.

И не надо думать, что воевать за глоток воды будут исключительно в жаркой Африке или на засушливом Ближнем Востоке. Один из конфликтов уже вызревает под боком у России.

Экологи бьют тревогу

...Молдавия, всегда сама производившая все необходимые продукты питания, сегодня напоминает большой украинский рынок. При входе в любой кишиневский супермаркет бросаются в глаза стеллажи «Рошен». Конфеты, выпускаемые на принадлежащих нынешнему президенту Украины Петру Порошенко кондитерских фабриках, видны сразу, молдавские приходится искать. Их ищут, потому что они вкуснее и без пальмовых добавок, но украинские дешевле - их покупают больше.

Демпинговые цены позволяют украинским продуктам вытеснять с молдавских прилавков отечественные. При этом, накормив молдаван своими конфетами, президент Украины Петр Порошенко может не оставить им воды, чтобы запить сладкое.

Дело в том, что Кишинев, а также большая часть Молдавии пьет воду из Днестра. А Днестр катастрофически мелеет. В 2016 году молдавская столица оказалась на грани полного обезвоживания. Река, которую раньше нелегко было переплыть даже профессиональным пловцам, обмелела и сузилась местами до метра: украинцы перекрыли верховье Днестра и отказывались открыть плотину. Кишиневцев тогда предупредили, что в кранах воды может не быть и лучше сделать закупки бутилированной в магазинах. Положение тогда спасли очень кстати пошедшие дожди.

Молдавские экологи забили тревогу, сообщив общественности, что грозит еще большая беда: украинское правительство решило построить в верховье Днестра каскад ГЭС, которые вообще могут оставить Республику Молдова (РМ) без воды. Известие это напугало не только молдавских, но и украинских экологов.

Министр экологии Украины Остап Семерак заявил, что не может согласиться со строительством каскада Верхнеднестровских ГЭС: вследствие этого будут уничтожены все прирусловые и русловые природные комплексы нацпарка «Днестровский каньон», часть природных комплексов нацпарка «Хотинский» и Галицкого национального природного парка. Минэкологии предложило не строить новые гидроэлектростанции, если нет подтверждения их экологической безопасности.

«Проблемы негров шерифа не волнуют»

Но в министерстве энергетики Украины эти замечания проигнорировали.

Говоря о возможных экологических проблемах Молдавии, президент Украинской энергетической ассоциации Василий Котко заявил: «Каждый должен представлять свои интересы. Мы, украинцы, представляем наши интересы. А если в Молдове есть проблемы, пусть она сама их решает».

Затем генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота обвинил молдавскую сторону в том, что она... подыгрывает Кремлю.

«Они (молдаване) хотят ежедневно по 120 кубических метров воды, - заявил Сирота. - Весной - да, есть 300, 400, 500, 600 кубических метров в секунду, но летом - нет! Более того, вопрос с молдавской стороной должен быть закрыт! Что делает молдавская сторона? Я покажу вам статьи из 1990-х годов из Российской Федерации. Мы знаем, кто там делает политику! Молдаване против гидроэнергии!»

Этот поток сознания в комментариях не нуждается...

Между тем с каждым годом аппетиты украинских гидроэнергетиков растут. Сейчас в Черновицкой области, на крупнейшей в Европе Днестровской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) работают три гидроагрегата, в 2018 году заработает четвертый. Но, чтобы сделать комплекс еще более мощным, «Укргидроэнерго» хочет установить дополнительно еще три агрегата.

Впрочем, без официального согласия Молдавии это сделать невозможно, потому что строительные работы нужно вести и на правом берегу Днестра - на молдавской территории. Поэтому «Укргидроэнерго» официально обратилось к правительству РМ с просьбой арендовать 19 гектаров земли. Есть данные, что это разрешение украинские энергетики уже получили.

«Олигархи договорились...»

Строительство каскада ГЭС на Днестре идет в разрез с международными соглашениями об охране пограничных рек и о пограничных водах, которые в 1990-х подписали Украина и РМ, согласовав документ с профильными актами ООН.

80% всех водных ресурсов Молдавии - это именно Днестр. Его дельта является местом гнездования большого количества птиц и произрастания редких видов растений, в связи с чем низовье реки занесено в международный список Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий. Украина, построив шесть ГЭС на Днестре, может лишить 3 миллиона жителей Молдавии и более 1 миллиона жителей своей Одесской области питьевой воды, а птиц и растения - здоровой среды обитания.

Глава международной ассоциации Eco-Tiras, молдавский ученый Илья Тромбицкий отметил, что настойчивые планы Украины по строительству ГЭС на Верхнем Днестре несут угрозу безопасности всего региона. «Такое строительство обезводит Днестр и убьет его экосистемы. В конечном счете подобное инвестиционное решение отдалит обе страны от реализации взятых ими обязательств в связи с подписанием Соглашений об ассоциации с ЕС», - сделал вывод молдавский эколог.

Специалисты говорят, что если Украина продолжит гидроэнергетическое освоение Днестра, то главной водной артерии Молдавии и Приднестровья придет конец.

Надо отметить, что правительство РМ обращалось в Кабмин Украины с просьбой совместно рассмотреть проблему. Киев пообещал это сделать, но потом обещание было забыто. А затем в кишиневских СМИ появились сообщения о том, что премьеры двух стран подготовили к подписанию документ, который оказался не в пользу Молдавии. Кишиневские СМИ написали, что «олигархи договорились прекратить переговоры в отношении текста проекта соглашения по функционированию Днестровского гидроэнергоузла, а подписать его - в том виде, в каком он предложен украинскими гидроэнергетиками».

На практике это означает следующее: Молдавия лишается права водопользования со своей территории, выходящей на буферное водохранилище, поскольку весь молдавский берег будет отдан Украине в аренду на 49 лет. Вот такая получается «Аляска».

Кроме того, проект соглашения не предусматривает никаких механизмов по компенсации Молдавии утрачиваемых в связи с функционированием гидроэнергоузла экосистемных услуг (потери в сферах рекреации, рыбных запасов, утраты самоочистительной способности реки и питьевого водоснабжения, количества воды, ограничения возможностей ирригации).

Справка: В докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человека отмечено, что 39 стран мира получают большую часть необходимой им воды из-за границы. Молдавия, Румыния, Венгрия, Туркменистан и еще порядка десяти стран мира более 75% своих водных ресурсов получают из внешних источников. Азербайджан, Латвия, Словакия, Узбекистан и Украина получают из-за границы 50% необходимой им воды.

Заграница им поможет?

Представители 53 экологических организаций из Молдавии, Приднестровья и Украины подписали открытое письмо с просьбой обратить внимание на проблему Днестра и направили его в 17 международных организаций, включая Еврокомиссию, ОБСЕ, ООН, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие. Их услышали.

В результате 12 сентября текущего года министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдавии, а также программой развития Организации Объединенных Наций был запущен проект, в рамках которого будут проведены исследования о влиянии строительства гидроэлектростанций на реке Днестр. Расходы, которые ориентировочно достигнут 550 тысяч долларов, взяло на себя правительство Швеции.

Исследование должно быть завершено к концу 2019 года и предоставит властям Молдавии основанные на фактах обновленные данные об экологическом и социально-экономическом влиянии ГЭС. Кроме того, проект призван способствовать укреплению переговорного потенциала Комиссии по стабильному использованию и защите Днестра. Она создана на основании подписанного в Риме в 2012 году Соглашения между Молдавией и Украиной о сотрудничестве в области защиты окружающей среды и долгосрочного развития бассейна реки Днестр. В состав комиссии входят представители органов власти, научных учреждений и неправительственных экологических организаций.

Комиссия формируется, а стройка - идет

«Объективный анализ влияния гидроэнергетических сооружений на реку Днестр, безусловно, необходим, - считает эколог Илья Тромбицкий. - Но важно, кто и каким образом будет осуществлять исследование и насколько справедливые выводы будут сделаны». Эксперт пояснил: «Неясно, в какой мере правительство Республики Молдова готово сопротивляться позиции Киева и диктовать собственные, основанные на национальных интересах условия. На данный момент Молдова находится в выгодных условиях, «козырный туз» в ее руках. Однако не будет ли он променян за определенную сумму конкретным лицам, ответить сложно».

Тромбицкий сообщил, что 17 сентября в Кишиневе на заседании Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра утвержден регламент работы, сформированы рабочие группы и определены области, в которых они будут работать.

«В повестке дня - презентация отчета о функционировании Днестровского гидроузла, который подготовили зарубежные эксперты, но который уже вызвал претензии. Были ли они учтены, станет ясно позже», - сказал Тромбицкий.

При этом эксперт затруднился сказать, каких позиций придерживается официальная молдавская сторона.

Между тем ряд молдавских экологов утверждает, что Украина и по сей день не отказалась от своих замыслов по строительству в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, которые приведут главную реку Молдавии и Приднестровья к настоящей экологической катастрофе.

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