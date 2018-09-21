Стартовало производство обновленного УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начал производство первого серийного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Автомобиль претерпел значительные технические изменения.

Обновленный УАЗ Патриот будет доступен в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». И каждый из этих вариантов желающие могут дополнить пакетом «Экспедиция», в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины.

Вместо прежнего двигателя машина получила модифицированный мотор ZMZ-Pro. В 2,7-литровом бензиновом двигателе заменили поршни, выпускной коллектор и клапаны с повышенной термоустойчивостью. В результате изменений мощность мотора достигла 150 лошадиных сил (было 135 «лошадей»).

Кроме того, «Патриот» получил новое рулевое управление и передний мост с открытыми поворотными кулаками и дополнительным рулевым демпфером. Это позволило снизить радиус разворота на 80 сантиметров и улучшить маневренность автомобиля. Помимо этого, автомобиль получил новую подвеску, снабженную другим задним стабилизатором поперечной устойчивости, новыми амортизаторами и рессорами.

Кроме того, внедорожник стал заметно комфортнее за счет улучшенной шумоизоляции, а на передних и центральных стойках в салоне появились более эргономичные ручки, облегчающие посадку и высадку пассажиров.