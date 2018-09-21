Под Иркутском десять вагонов поезда сошли с рельсов

Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Восточно-Сибирской железной дороге.

Инцидент произошел в утром пятницу 21 сентября на перегоне Слюдянка-2 - Ангасолка в Иркутской области. Кадры аварии публикуют в Сети очевидцы.

Состав направлялся в сторону Иркутска. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия оперативно выехали следователи, а также бригада специалистов, которые должны будут определить причину аварии и устранить ее последствия.

Из-за ЧП было временно остановлено движение поездов в обоих направлениях.