Названа причина смерти президента Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер утром в пятницу 21 сентября от сердечной болезни в Центральном военном госпитале Ханоя. Главу государства доставили туда в критическом состоянии.

Политику был 61 год, долгое время его лечением занимались зарубежные и местные врачи.

Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 года в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Был доктором философии в области юридических наук, профессором. Долгое время работал в органах государственной безопасности, также являлся депутатом Национального Собрания 13-го созыва.

Президентом страны Чан Дай Куанг стал в апреле 2016 года вместо Чыонг Тан Шанга.