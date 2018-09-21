В Барнауле полыхает несколько жилых домов: видео
Официальной информации относительно пострадавших и погибших на данный момент нет.
Видео: Barnaul 22, ВКонтакте
В столице Алтайского края полыхает пожар, горит несколько домов. Согласно сообщениям местной прессы, полыхают как минимум два жилых дома.
Очевидцы пожара сумели снять буйство огня на видео. Записи размещены в городском сообществе социальной сети «ВКонтакте». Как следует из роликов, на месте работают медики и спасатели.
Официальной информации относительно пострадавших и погибших на данный момент нет. В домах проживали три семьи, по свидетельствам очевидцев, в них проживали три семьи, они успели эвакуироваться.