Скончался президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался на 62 году жизни.

Он умер от сердечной болезни в госпитале Ханоя в 10.05 по местному времени (06.05 по Москве), сообщает VnExpress.

Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Долгое время работал в Министерстве внутренних дел.

После этого он занимал пост секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности, работал в министерстве общественной безопасности, был депутатом Национального собрания.

Чан Дай Куанг вступил в должность главы государства с 2016 года и стал десятым президентом страны.