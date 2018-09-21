Скончался президент Вьетнама
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года.
Фото: Li Peng Xinhua, Globallookpress
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался на 62 году жизни.
Он умер от сердечной болезни в госпитале Ханоя в 10.05 по местному времени (06.05 по Москве), сообщает VnExpress.
Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Долгое время работал в Министерстве внутренних дел.
После этого он занимал пост секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности, работал в министерстве общественной безопасности, был депутатом Национального собрания.
Чан Дай Куанг вступил в должность главы государства с 2016 года и стал десятым президентом страны.