Коммунальщики целый час не приезжали на место аварии после прорыва батареи

В квартире многоэтажного дома в Екатеринбурге прорвало чугунный радиатор отопления. Коммунальная авария произошла 17 сентября в доме №17 корпус 1 на улице Белореченская.

Жильцы вызвали аварийную службу, но целый час сантехники не приезжали на место ЧП. Все это время жильцы с помощью тазов и ведер вычерпывали кипяток из залитой водой квартиры.

Дыра в батарее составляла десять сантиметров в длину и три сантиметра в ширину. Под напором вода вытекала из пробоины, жильцы несколько раз звонили коммунальщикам, но им отвечали, что заявка принята и бросали трубку.

Аварийная бригада прибыла на место вызова только спустя час и перекрыла воду. У жильцов пострадала мебель в квартире, раздулся ламинат. Кто будет компенсировать ремонт, не известно. Накануне в жилых домах началось подключение тепла. Возможно, это стало причиной аварии, сообщает URA.RU.