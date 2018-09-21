Британия потратит четверть миллиарда фунтов на антироссийский киберотряд

Великобритания намерена создать специальный киберотряд, который будет занят отражением соответствующих угроз государству. В подразделение должны войти около двух тысяч специалистов.

Как сообщает британский телеканал Sky News, создание отряда ведется под руководством Центра правительственной связи и министерства обороны страны. Бороться киберспециалисты, разумеется, будут с «российской угрозой», о чем прямо заявляют источники издания.

«Это имеет первостепенное назначение, когда такие страны, как России, уже находятся в наступлении… Принимая на вооружение наступательные кибертехнологии, мы выравниваем игровое поле и получаем новые средства для сдерживания и наказания враждебных государства», - цитирует канал британского генерала Ричарда Бэрронса.

Предполагается, что на создание отряда будет потрачено около 250 миллионов фунтов стерлингов. По данным другого источника, итоговая сумма, скорее всего, будет значительно выше. Отмечается, что созданное подразделение будет не только противостоять угрозам, но и проводить собственные «наступательные операции».