Спутник NASA обнаружил две похожих на Землю планеты

Спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) за два дня обнаружил вторую планету, похожую на Землю. Космический аппарат создан для поиска и изучения планет за пределами Солнечной системы.

Специалисты NASA запустили его в этом году и рассчитывают, что полученные с помощью него данные помогут увеличить число известных экзопланет. По словам ученых, экзопланета немного больше Земли и вращается каждые 11 часов вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М. Она находится в 49 световых годах от нашей планеты.

Найденную планету назвали «горячая Земля», сообщается в официальном аккаунте Twitter, посвященном работе спутника.

Первую планету, похожую на Землю, TESS обнаружил 19 сентября возле звезды Пи созвездия Столовая гор 19. Находку назвали «супер-Земля», она находится на расстоянии 60 световых лет от нашей планеты. Ее размеры гораздо больше, чем нашей планеты.