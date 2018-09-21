Добро пожаловать в Сайлент Хилл: Москву накроет сильный туман

В ближайшие часы российскую столицу ожидает сильный туман с видимостью от 200 до 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным синоптиков, затрудненная видимость сохранится как минимум до 10 утра. Это может затруднить автомобильное движение, водителям рекомендуется быть осторожнее, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и соблюдать скоростной режим.

«По прогнозам Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 10:00 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в заявлении чрезвычайного ведомства.

Плохая погода ожидает не только жителей столицы. Ранее сообщалось, что Иркутскую область накрыл внезапный сентябрьский снег. Из-за большого количества осадков в столице региона произошел транспортный коллапс, вылившийся в многокилометровые пробки. Однако синоптики обещают, что к выходным ситуация наладится, температура поднимется до 15 градусов тепла.