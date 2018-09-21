Более 40 человек погибли при крушении парома на озере Виктория

Пассажирский паром затонул в озере Виктория на севере Танзании. Жертвами крушения стали как минимум 44 человека.

Трагедия произошла в нескольких метрах от берега. Судно было перегружено, на его борту находились около 400 человек. Спасателям удалось вытащить из воды пока только 37 человек. Часть пассажиров добралась до берега самостоятельно.

Спасательную операцию пришлось прервать из-за плохой видимости при наступлении темноты. В настоящий момент десятки людей числятся пропавшими без вести. Власти страны не исключают, что число погибших может вырасти до 200 человек, сообщает CNN.