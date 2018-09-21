«Возвращение богов войны»: National Interest рассказал о модернизации артиллерии РФ

Американские СМИ выразили беспокойство российской модернизацией артиллерийских крупнокалиберных систем. Речь идет, в первую очередь, о миномете 2С4 «Тюльпан» и гаубице 2С7 «Пион».

Как сообщает издание National Interest в материале под заголовком «Большие пушки снова здесь», Россия возвращается к использованию артиллерийских инструментов «богов войны». По мнению автора статьи, Москва вновь модернизует тяжелую артиллерию после долгого перерыва и якобы собирается интегрировать их в современные системы командования и управления.

Автор отмечает, что тяжелые артиллерийские системы после окончания холодной войны выпали из списка оружейных интересов РФ, долгое время это вооружение хранилось на складах. Однако сейчас его решено адаптировать к современным угрозам.

«Гаубица» и «Пион», помимо прочего, способны были использовать ядерные снаряды при стрельбе, что силы НАТО могли бы познать на собственном горьком опыте, превратись вдруг горячая война в холодную, подчеркивает автор. К счастью, ситуация до этого не дошла.

В завершение статьи автор выдвигает две основные теории, которые могут объяснить возврат России к крупнокалиберной артиллерии. Согласно первой, оружие «богов войны» может быть использовано для быстрого уничтожения укреплений возможного противника. Согласно второй, возрождение тяжелой артиллерии происходит из-за прагматичности, так как снаряды для нее значительно дешевле ракет в производстве.