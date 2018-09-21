В Калифорнии запретили пластиковые трубочки

В ресторанах Калифорнии скоро перестанут подавать напитки с пластиковыми трубочками. Законопроект об ограничении использования соломинок подписал губернатор штата Джерри Браун.

Закон вступит в силу со следующего года. Тем не менее полного запрета не ожидается, официанты обязаны выдавать трубочки посетителям, если они настаивают. Однако соломинки не будут прилагаться к напиткам на постоянной основе, в противном случае заведениям грозят штрафы.

Сторонники законопроекта считают его важным в борьбе с загрязнением окружающей среды. Калифорния стала первым штатом, который решил ограничить использование соломинок, сообщает агентство Associated Press (AP). Ранее от них отказались города Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтл (штат Вашингтон).