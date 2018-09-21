Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» ушел с молотка за рекордную сумму
Световой меч ушел с аукциона почти за 180 тысяч долларов.
Фото: Lucasfilm, Globallookpress
Световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны: Месть ситхов» был продан с аукциона в четверг, 20 сентября, за 135,3 тысячи фунтов, что составляет около 179,5 тысяч долларов.
Об этом сообщил аукционный дом Prop Store.
«Лазерный меч героя Энакина продан за удивительные 135 300 фунтов», - говорится в сообщении в Twitter.
На аукционе был также выставлен и другой реквизит из франшизы, в том числе и куртка Хана Соло. По предварительным оценкам, ее стоимость может достигнуть более миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что оригинальный бластер со съемок фильма «Звездные войны» продан в США на аукционе за 550 тысяч долларов.