Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Киркоров раскрыл свои отношения с молодым диджеем

Дарья Михалина
05:23 21.09.2018
Певец раскрыл имя своей избранницы. Ей оказалась модный диджей Екатерина Гусева.
Киркоров раскрыл свои отношения с молодым диджеем
Фото: BlackStarTV, Youtube

Российский певец Филипп Киркоров признался, что в настоящий момент его сердце занято. Избранницей артиста оказалась модный диджей Екатерина Гусева.

Кикоров рассказал, что знакомство пары состоялось 2,5 года назад, однако тесное общение началось лишь осенью прошлого года.

Певец отметил, что его семья уже знакома с девушкой, и всем Гусева очень понравилось. Киркоров добавил, что возлюбленная вдохновляет его и на сцене, и в жизни.

«Для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов. Почему я ее выбрал? В первую очередь, мы подходим друг другу в творчестве. Во-вторых, она красива, умна, талантлива и профессиональна», - поведал певец в интервью для Starhit.

Киркоров подчеркнул, что ему нравится целеустремленность девушки. По его словам, Гусева всего в жизни добилась сама.

«Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе», - подытожил артист.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.09.2018, 06:23
«Возвращение богов войны»: National Interest рассказал о модернизации артиллерии РФ
Дата21.09.2018, 04:45
Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 во время планового полета
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата20.09.2018, 02:17
Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:37 В стране и мире
В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП
03:55 В стране и мире
Видео
Страшная лихорадка зверствует в Таиланде: в зоне особого риска - Пхукет
03:00 Армия
Истребители ВКС РФ за неделю 13 раз поднимались на перехват разведчиков
00:25 В стране и мире
СБУ запретила въезд на Украину российским пранкерам Лексусу и Вовану
00:00 В стране и мире
Видео
Устроившего кровавую резню в Петрозаводске мужчину задержали
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Киркоров раскрыл свои отношения с молодым диджеем
Видео
Землю накроет метеоволна: новый поток солнечного ветра спровоцирует магнитную бурю
Видео
Опасное сближение: три самолета чудом разминулись в небе
Садальский раскрыл тайну болезни и зависимости Пугачевой
Видео
Космонавт Прокопьев поседел после разгерметизации «Союза»: видео
Зловещую черную «пирамиду» обнаружили в США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.