Киркоров раскрыл свои отношения с молодым диджеем

Российский певец Филипп Киркоров признался, что в настоящий момент его сердце занято. Избранницей артиста оказалась модный диджей Екатерина Гусева.

Кикоров рассказал, что знакомство пары состоялось 2,5 года назад, однако тесное общение началось лишь осенью прошлого года.

Певец отметил, что его семья уже знакома с девушкой, и всем Гусева очень понравилось. Киркоров добавил, что возлюбленная вдохновляет его и на сцене, и в жизни.

«Для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов. Почему я ее выбрал? В первую очередь, мы подходим друг другу в творчестве. Во-вторых, она красива, умна, талантлива и профессиональна», - поведал певец в интервью для Starhit.

Киркоров подчеркнул, что ему нравится целеустремленность девушки. По его словам, Гусева всего в жизни добилась сама.