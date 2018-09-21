В Сирии фермеры собирают рекордный урожай

В Сирии собирают рекордный урожай. Сейчас в долине, недалеко от ливанской границы, в садах трудятся тысячи людей. Среди них и те, кто совсем недавно с оружием в руках защищал свою страну от боевиков. Работу у местных фермеров получили и сотни беженцев. Одних яблок нужно собрать примерно 30 тысяч тонн, а есть еще персики, гранаты, виноград.

«Это мой первый трудовой опыт. Я получаю 3500 лир каждый день. Это отличная зарплата! Мы очень довольны и скорее всего останемся жить здесь и после войны», - рассказала беженка из Алеппо Иман.

Сирийские сады и фермы, которые были почти уничтожены войной, сейчас восстанавливаются. Люди возвращаются в родные места.

Во время конфликта террористы блокировали на захваченной территории практически все дороги, а с местных жителей требовали плату за проезд. Теперь фермеры вновь налаживают торговые связи. Свои знаменитые яблоки везут даже за рубеж: их экспортируют в Египет, Иорданию, Россию. Объемы поставок неуклонно растут.