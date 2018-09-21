В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП

В Госдуму был внесен новый законопроект, по которому страховщики обязаны возмещать ущерб и судебные расходы из-за ДТП вне зависимости от того, обладает ли виновник аварии полисом ОСАГО.

С инициативой выступили члены фракции ЛДПР. По их мнению, на настоящий момент пострадавший в ДТП тратит слишком много усилий на самостоятельный сбор документов и доказательств. В то время как страховые компании имеют достаточное количество кадров и ресурсов не только на сбор информации, но и участие в судебных заседаниях.

Так, исходя из законопроекта, все обязанности по возмещению ущерба перейдут с пострадавшего на страховую компанию, несмотря на наличие полиса у страхового лица.

В пояснительной к документу записке, как передает агентство РИА Новости, отмечается, что это «является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования».