Группа KISS объявила о завершении карьеры

Фронтмен легендарной рок-группы KISS Пол Стэнли заявил, что творческий коллектив уходит со сцены и анонсировал прощальный тур под названием «End of the road».

«Это будет наш последний тур. Он станет самым ярким, самым большим шоу, которое мы когда-либо делали», - заявил он в эфире программы America’s Got Talent.

Он призвал всех, как преданных поклонников, так и тех, кто никогда не видел группу вживую, не пропустить феерическое шоу.

Другой участник рок-коллектива Джин Симмонс подтвердил завершение KISS концертной деятельности, опубликовав прощальный пост в своем Instagram.

«Мы не могли уйти, не сказав "до свидания"!», - признался артист.

Группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке. За 45 лет существования коллектив продал более ста миллионов копий своих пластинок и был включен в Зал славы рок-н-ролла.