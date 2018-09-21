ЦУП скорректировал орбиту МКС

Центр управления полетами провел корректировку орбиты Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе.

Для этого 20 сентября в 21:05 по московскому времени была включена двигательная установка служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

«Время работы двигателей составило 17 сек. В результате станция получила приращение скорости на 0,26 м/сек», - заявили в корпорации.

Отмечается, что после корректировки минимальная высота орбиты МКС над поверхностью Земли теперь составляет 403,35 км, а максимальная - 423,32 км.

Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08», а также выведения на орбиту ТПК «Союз МС-10». Мероприятия запланированы на октябрь 2018 года.