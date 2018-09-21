Лолита выиграла суд против бывшей подруги и продюсера

Певица Лолита Милявская выиграла суд против своего бывшего продюсера и по совместительству близкой подруги Елены Кипер.

По словам артистки, Кипер задолжала ей порядка шести миллионов рублей за песни «Ориентация - север» и «На "Титанике"». В ответ экс-продюсер обвинила певицу в клевете.

«Суд повторно подтвердил мое право называть вещи своими именами. Теперь, после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом», - рассказала своим подписчикам Милявская в Instagram.

Лолита расторгла рабочие отношения с Кипер в 2017 году. После чего женщины уже дважды судились, оба процесса выиграла Милявская.