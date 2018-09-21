Украина готовит санкции против химических компаний из-за работы в Крыму

Так называемое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины предложило ввести санкции против тех предприятий, которые связаны с производством химической продукции в Крыму.

«Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированной территории АР Крым вопреки действующему законодательству Украины», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что санкции будут применены не только к российским компаниям, но и к некоторым западным, например, Letan Investments Limited (Кипр), Tolexis Enterprises AG ( Швейцария).

После введения ограничивающих мер компании не смогут иметь никаких экономических отношений с Украиной.

Разработанные предложения будут вынесены на рассмотрение правительства и на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам проведенного там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. При этом Киев, несмотря на волеизъявление жителей Крыма, продолжает считать его своей, но временно оккупированной территорией, о чем не упускает возможность напомнить при любом удобном случае.