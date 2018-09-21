Землю накроет метеоволна: новый поток солнечного ветра спровоцирует магнитную бурю

В атмосфере Солнца открылась крупная экваториальная дыра, которая спровоцирует запуск потоков солнечного ветра прямо к нашей планете. Газообразный материал, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, опубликованных изданием DailyStar, достигнет нашей планеты к субботнему вечеру, 22 сентября.

В связи с этим в ночь с 22 на 23 сентября ожидаются геомагнитные бури, а также могут появится первые полярные сияния.

Специалисты предупреждают, что в связи с бурей возможны нарушения подачи электроэнергии в некоторых регионах. Также могут быть незначительные сбои в работе спутников.

Тем не менее, отмечается, что шторм будет несильным: предварительно, ему был присвоен первый уровень опасности из пяти.