Страшная лихорадка зверствует в Таиланде: в зоне особого риска - Пхукет

Тем, кто собирается провести свой отпуск в жарком Таиланде, возможно, следует пересмотреть свои планы. В стране свирепствует лихорадка Денге. По данным агентства Xinhua, за последние месяцы заразилось уже около 60 тысяч человек, из них 70 человек - скончались.

Лихорадка передается через укусы комаров, которые активизируются в сезон дождей, который в Таиланде длится с июня по сентябрь. Тем, кто все же не собирается отменять поездку и тем, кто уже находится в Таиланде, врачи советуют держаться подальше от возможных мест скопления этих насекомых.

«Исходя из моего опыта лучше всего, прилетев на место, поинтересоваться в отеле, у местных, у гида, как с этой лихорадкой дела обстоят. Летают эти комары - черт их знает, что это за комары: обычные или они денге-комары. Можно быть поосторожнее, так скажем, по вечерам не ходить в открытые рестораны около берега моря или зарослей, где много комаров», - поделился со «Звездой» главный российский журналист в области морской тематики Михаил Войтенко.

Отмечается, что самый высокий риск заболеть лихорадкой – в курортной провинции Пхукет, очень популярной среди россиян.