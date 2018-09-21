Госдума приняла в I чтении проект о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров.

Документ предполагает также возможность перечисления в Пенсионный фонд средств, полученных от реализации изъятого у осужденных по коррупционным делам имущества.

В пояснительной записке к проекту закона отмечено, что объем таких денежных средств в ближайшие пять лет может составить почти два миллиарда рублей. По крайней мере, такими данными располагает Федеральное казначейство.

Также Госдума во втором чтении одобрила штрафы за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. В соответствии с поправками в Уголовный кодекс, работодателям-нарушителям будет грозить штраф до двухсот тысяч рублей или до 360 часов общественных работ.