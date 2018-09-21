В Кургане пятилетнего ребенка задавил поезд на глазах у пьяной матери

В Курганской области пятилетний ребенок погиб на перегоне Катайск – Далматово.

Мальчик отправился в лес за грибами вместе со своей матерью, которая на тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения, и ее гражданским мужем. По дороге между взрослыми произошел конфликт и они перестали обращать внимание на ребенка, и не заметили приближающийся грузовой поезд.

В результате инцидента взрослые не пострадали, а мальчик умер на месте.

В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», сообщили в Уральском СУ на транспорте СКР.