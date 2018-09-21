Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

Власти итальянского города Верона приняли решение лишить украинского президента Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Об этом рассказал член городского совета Вито Коменчини.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», передает слова политического деятеля Sputnik Italia.

Звание было присвоено Порошенко в 2016 году, когда президент Украины вернул в местные музеи 17 украденных в 2015 году шедевров мировой живописи. Среди них были работы Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньны. Их общая стоимость составляла порядка 20 миллионов евро.

Инициатива о присвоении звания принадлежала мэру города Флавио Този. Тем не менее, это решение вызвало бурю негодования среди жителей Вероны. Они критиковали мэра за поспешность, напоминая ему об агрессивной политике Киева в Донбассе.