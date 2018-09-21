СБУ запретила въезд на Украину российским пранкерам Лексусу и Вовану

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, более известными под псевдонимами Вован и Лексус.

Причиной тому, по данным правоохранительных органов, послужили посещение Крыма и антиукраинская деятельность.

Решение было принято еще в июле текущего года. Об этом, ссылаясь на официальное сообщение, передает украинская газета «Факты».

Ранее украинские пограничники запретили въезд в страну более 100 российским медийным личностям, многие из которых якобы нарушили правила въезда в Крым, который Киев продолжает считать своим регионом, а также, по данным украинских властей, могут являться угрозой для национальной безопасности.