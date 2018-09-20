В МИД РФ рассказали о «заигрывании» США с террористами

Доклад США о борьбе с терроризмом, опубликованный ранее госдепартаментом страны, вызвал у России множество вопросов. Об этом говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, Соединенные Штаты стремятся нарочито «умалить и даже очернить контртеррористические усилия России».

В сообщении подчеркивается, что американские власти заявили о недостаточном взаимодействии между Россией и США в борьбе с террористами, однако, как следует из заявления, эти «претензии американским партнерам следует адресовать исключительно себе».

В министерстве добавили, что Россия, в свою очередь, всегда выступает за международное сотрудничество в любыми странами по данному вопросу.

Отмечается, что США ярко продемонстрировали «двойные стандарты» в Сирии, когда приложили все усилия для спасения боевиков «Джебхат ан-Нусры»*.

Россия надеется, что вскоре Штаты «пересмотрят порочную и очень опасную линию на заигрывание с террористами, будут вести борьбу с ними по-настоящему, без "двойного дна"», подытоживается в заявлении.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ