Устроившего кровавую резню в Петрозаводске мужчину задержали

В Петрозаводске задержали мужчину, который за сутки убил двух девушек в столице Карелии.

Как сообщили в региональном СК РФ, 28-летний подозреваемый вечером 19 сентября совершил нападение на 20-летнюю девушку рядом с медколледжем на Московской улице, а на следующий день напал с ножом на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, вторую жертву преступника обнаружили местные жители, когда она была еще жива. Однако от полученных ранений девушка скончалась до приезда скорой.

«В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия, подозреваемый задержан», - заявили в ведомстве.

О мотивах преступника ничего не сообщается.