Устроившего кровавую резню в Петрозаводске мужчину задержали
Мужчина за сутки убил двух девушек в столице Карелии, нанеся им ранения ножом.
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В Петрозаводске задержали мужчину, который за сутки убил двух девушек в столице Карелии.
Как сообщили в региональном СК РФ, 28-летний подозреваемый вечером 19 сентября совершил нападение на 20-летнюю девушку рядом с медколледжем на Московской улице, а на следующий день напал с ножом на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска.
Как сообщалось ранее, вторую жертву преступника обнаружили местные жители, когда она была еще жива. Однако от полученных ранений девушка скончалась до приезда скорой.
«В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия, подозреваемый задержан», - заявили в ведомстве.
О мотивах преступника ничего не сообщается.