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Отомстила за Brexit: Меркель публично унизила Мэй на саммите ЕС

Дарья Михалина
23:35 20.09.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Тереза Мэй стали участницами скандала.
Фото: imago, stock&people, Globallookpress
Видео: Express.co.uk

Канцлер Германии Ангела Меркель публично проигнорировала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на саммите, который прошел в австрийском городе Зальцбурге, отказавшись пожимать ей руку.

При этом Меркель поздоровалась со всеми остальными политиками. Как подчеркивает издание Express, канцлер ФРГ нарочито прошла мимо Мэй.

Таким образом, по данным газеты, Меркель решила отомстить британскому премьеру за Brexit.

При этом отмечается, что Мэй вскоре может и вовсе перестать занимать свою должность. Так, как сообщают местные СМИ, консерваторы не довольны ее провалом по Brexit, а на место главы кабмина претендуют 27 кандидатов. В них входит, например, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

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