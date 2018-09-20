YouTube разбанил канал Versus Battle

Администрация социальной сети YouTube разблокировала канала Versus Battle. Несколько часов страница и видеоролики, опубликованные на ней, были недоступны для просмотра.

Как предположил в разговоре со «Звездой» экс-судья Versus Battle Дмитрий Егоров (известны под рэп-псевдонимом Габонская Гадюка), вероятно на контент канала пожаловался кто-то из «ряда заинтересованных лиц», у которых «некоторые баттлы вызывают определенное неудовольствие».

Versus Battle – это шоу в Сети в жанре рэп-баттлов, участники которого сражаются в словестной дуэли, импровизируя на ходу.