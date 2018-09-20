Медведев: бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года

Федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании.

По словам главы правительства, объем внешнего госдолга остается не невысоком уровне. Вместе с тем, в будущем году доходы федерального бюджеты достигнут 20 триллионов рублей, а расходы будут не более 18 триллионов рублей.

Медведев отметил, что в 2019 году кабинет министров почти полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла в кризис 2008-2009 годов, а также с 2014 года, когда на Россию накатила вторая волна кризиса, и еще добавились санкции.

«К концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального значения за всю историю его существования. Объемы ФНБ будут расти благодаря жесткому бюджетному правилу, которое принято в 2017 году», - добавил Медведев.

Он напомнил, что, несмотря на высокие цены на энергоресурсы, удалось сохранить цену отсечения в бюджетном правиле на уровне 41,6 на баррель нефти.

Премьер-министр рассказал, что в проект бюджета заложена программа реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 2019-2024 годы. По его словам, самый большой объем средств выделят на поддержку демографии, образования, здравоохранения.

Медведев отметил, что проект бюджета также предполагает поддержку самых перспективных областей промышленности, а это автопром, производство станков и оборудования, сектор промышленной инфраструктуры, инновации и фармацевтика.