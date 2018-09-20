Путин обсудил с Совбезом безопасность российских военных в Сирии

Президент России Владимир Путин встретился с постоянными членами российского Совета безопасности. О том, какие темы были затронуты в ходе разговора, журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, одной из тем, затронутых на повестке дня, был вопрос повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после катастрофы российского самолета Ил-20 недалеко от базы Хмеймим.

Кроме того, отметил Песков, участники встречи обменялись мнениями о результатах прошедших выборов 9 сентября, обсудили вопросы социально-экономического развития России и сотрудничества России и Беларуси, в рамках предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 21 сентября в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после крушения самолета Ил-20 ВКС РФ будет обеспечена дополнительная безопасность российских военных в Сирии.

Напомним, самолет Ил-20 был сбит вечером 17 сентября ракетой С-200 комплекса сирийских ПВО, которая отражала атаку израильских ВВС. В результате трагедии погибли 15 российских военных.