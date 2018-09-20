США наложили санкции на Китай за закупку российских Су-35 и С-400

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против высшего военного органа КНР. Ограничения касаются департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Как подчеркнул Белый дом, санкции против департамента и лично Шанфу вводятся «за осуществление значимых сделок с Рособоронэкспортом». А конкретно - с закупкой российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

Свое решение США обосновывают американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом, представитель американской администрации подчеркнул во время брифинга, что конечной целью санкций является Россия.

«Санкции в рамках CAATSA нацелены на то, чтобы привлечь к ответственности Россию за ее злонамеренную деятельность», - цитирует чиновника ТАСС.

Санкции против КНР включают в себя заморозку всех активов на территории США, запрет на проведение финансовых операций и отказ в выдаче экспортных лицензий ведомству. Кроме того, самому Ли Шанфу запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.