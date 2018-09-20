Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США наложили санкции на Китай за закупку российских Су-35 и С-400

Валентина Пескова
22:25 20.09.2018
Сообщается, что на данные меры Соединенные Штаты пошли в рамках закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции».
США наложили санкции на Китай за закупку российских Су-35 и С-400
Фото: Минобороны России

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против высшего военного органа КНР. Ограничения касаются департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Как подчеркнул Белый дом, санкции против департамента и лично Шанфу вводятся «за осуществление значимых сделок с Рособоронэкспортом». А конкретно - с закупкой российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

Свое решение США обосновывают американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом, представитель американской администрации подчеркнул во время брифинга, что конечной целью санкций является Россия.

«Санкции в рамках CAATSA нацелены на то, чтобы привлечь к ответственности Россию за ее злонамеренную деятельность», - цитирует чиновника ТАСС.

Санкции против КНР включают в себя заморозку всех активов на территории США, запрет на проведение финансовых операций и отказ в выдаче экспортных лицензий ведомству. Кроме того, самому Ли Шанфу запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2018, 19:34
Главком ВВС Израиля передал РФ информацию по инциденту с Ил-20
Дата20.09.2018, 21:41
Минобороны ответило на вопросы о подлинности документов по крушению МН17
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата20.09.2018, 02:17
Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:25 В стране и мире
США наложили санкции на Китай за закупку российских Су-35 и С-400
21:29 В стране и мире
Потрясение и дискомфорт: Порошенко подал в суд на BBC за клевету
20:47 В стране и мире
Видео
Судья Versus Battle прокомментировал блокировку канала на YouTube
20:21 В стране и мире
Видео
Космонавт Прокопьев поседел после разгерметизации «Союза»: видео
18:26 Спорт
Видео
Родченков назвал «катастрофой» решение по восстановлению РУСАДА в правах
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опасное сближение: три самолета чудом разминулись в небе
Садальский раскрыл тайну болезни и зависимости Пугачевой
Видео
«Шапиро, дочь офицера»: кто и зачем придумал «покушение» на фотомодель в Солсбери
Зловещую черную «пирамиду» обнаружили в США
Матроса разрубило винтом самолета на палубе авианосца ВМС США
Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.