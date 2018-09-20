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Боевики атаковали позиции правительственных войск САР в Латакии

Наталья Вальханская
22:21 20.09.2018
Позиций правительственных войск в районе горы Ардаш-Даг провинции Латакия подверглись обстрелу боевиков.
Боевики атаковали позиции правительственных войск САР в Латакии
Фото: Pau Rigol, Globallookpress

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, остается высоким количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (четырежды), Дарх-Абу-Асад, Нахшебба, Телль-Эт-Тут, Калъат-Марза, позиций правительственных войск в районе горы Ардаш-Даг провинции Латакия, населенного пункта Корназ провинции Хама.

Также зафиксированы обстрелы населенных пунктов Тадеф (дважды) и Телль-Рифъат провинции Алеппо с позиций запрещенной в РФ Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольных протурецким формированиям территориях в районе города Эль-Баб и в округе Африн.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Центре по примирению отметили, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1937 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3020,94 тонн.

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