США добавили в списки санкций три десятка чиновников из РФ

В «черный список» США внесены не менее 33 физических и юридических лица из России, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным сектором». Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о реализации ограничений в отношении Москвы. Глава Белого дома уполномочил Госдеп применить определенные санкции в соответствии с данным документом.

Так, Вашингтон внес в санкционные списки группу людей, которые якобы связаны с российским оборонным и разведывательным сектором, а также тех, кто обвиняется во «вмешательстве» в выборы в США. По словам представителя администрации Трампа, внесение в «черный список» накладывает на взаимодействие с указанными россиянами.

Госдеп уже опубликовал 27 россиян, в число которых вошел начальник Генштаба Игорь Коробов. Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что санкции грозят всем, кто будет сотрудничать с фигурантами из «списка».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который определяет санкции против РФ после принятия ранее Вашингтоном законов об ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.