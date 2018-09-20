Опасное сближение: три самолета чудом разминулись в небе

В Интернете появился видеоролик с записью очень зрелищного маневра: в небе удалось благополучно разминуться трем самолетам, один из которых пролетел между двумя другими на расстоянии всего в 600 м. Видео появилось на странице в Facebook американского пилота легких самолетов Пэта Хобана.

«Это то, что вы не увидите со своего кресла у иллюминатора», - прокомментировал его Хобан, поскольку все самолеты при маневре располагаются вертикально друг над другом.

Видеозапись была сделана с борта нижнего самолета. Несмотря на кажущуюся с виду опасность трюка, он прошел для всех участников благополучно.

Как следует из комментария представителя Ассоциации пилотов британских авиалиний, который получила газета Daily Mail, зрелище выглядит очень впечатляюще, однако это – довольно обычный трюк, который исполняют профессиональные летчики при наличии точных приборов GPS на борту. Поэтому тревожиться на жизни экипажей в данном случае не стоит.