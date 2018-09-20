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Потрясение и дискомфорт: Порошенко подал в суд на BBC за клевету

Василиса Морозова
21:29 20.09.2018
Адвокат украинского лидера сообщил, что публикация BBC наносит урон репутации Порошенко, потому что «его клиент активно занят мерами по борьбе с коррупцией».
Потрясение и дискомфорт: Порошенко подал в суд на BBC за клевету
Фото: Kay Nietfeld, Globallookpress

Украинский президент Петр Порошенко подал в суд на британский канал BBC за клевету в сюжете, о том, что он тайно заплатил не менее 400 тысяч долларов за встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Как пишет The Daily Telegraph, в иске сказано, что данное обвинение нанесло удар по репутации президента, так как он якобы активно продвигает антикоррупционную кампанию внутри страны. Как сказали адвокаты Порошенко, обвинения ложны и «до глубины ударяют по его чести и достоинству».

По данным британского телеканала, действовавшие от лица украинского лидера посредники осуществили тайный платеж личному адвокату Трампа Майклу Коэну, чтобы тот организовал переговоры. Все это было потому, что официально Порошенко мог получить лишь «неприлично короткие несколько минут светской беседы», чего ему было недостаточно.

Отмечается, что репутация Порошенко сильно пострадала, а сам он испытал «сильное потрясение и дискомфорт», сказано в иске. Кроме того, Порошенко утверждает, что у телеканала нет «никаких доказательств проведения платежа или тайных переговоров».

При этом BBC отказался удалять репортаж и он до сих пор доступен на сайте телеканала.  

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