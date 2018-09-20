Садальский раскрыл тайну болезни и зависимости Пугачевой

Идеальная фигура, которую в последнее время демонстрирует Алла Пугачева на различных светских мероприятиях, дала повод для возникновения домыслов. Актер Станислав Садальский, известный своими провокационными высказываниями, предположил, что певице удалось похудеть на естественным способом, а вследствие развившегося у нее сахарного диабета.

«Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!», - заявил Садальский в интервью «Собеседнику».

Сама Алла Борисовна, которой сейчас 69 лет, уже признавалась в интервью, что у нее – целый букет различных хворей, назвав себя недавно «старой больной женщиной».

«Люди добрые. Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», - ответила не так давно Пугачева в соцсетях злопыхателям, комментирующим ее внешний вид.

Кроме того певица признавалась, что действительно больна диабетом, и израильские врачи прописали ей таблетки от болезни, вследствие приема которых она и начала терять вес.