Судья Versus Battle прокомментировал блокировку канала на YouTube

Канал Versus является огромной библиотекой хороших рэп-баттлов и очень надеюсь, что его восстановят, прокомментировал «Звезде» новость о закрытии канала судья Versus Battle Дмитрий Егоров (рэпер Габонская Гадюка).

«Может, кто-то пожаловался, некоторые баттлы вызывают определенное неудовольствия ряда заинтересованных лиц. Но, очень надеюсь, что все разрешится в ближайшем будущем положительно. И канал возобновит работу», - предположил он.

Ранее сообщалось, что соцсеть YouTube заблокировала канал Versus Battle в связи с многочисленными нарушениями условий использований видеохостинга.

«Канал Versus – огромная библиотека очень хороших баттлов и восстановить это можно, думаю все исходники есть. Будет не так удобно это искать», - добавил Егоров.

Ранее сообщалось, что соцсеть YouTube заблокировала канал Versus Battle в связи с многочисленными нарушениями условий использований видеохостинга.

Versus Battle – это шоу в Сети в жанре рэп-баттлов, участники которого сражаются в словестной дуэли, импровизируя на ходу, они зачитывают текстовку друг другу тексты и отвечают. В настоящее время Дмитрий Егоров уже не является судьей Versus Battle.