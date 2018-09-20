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Паспорт Цоя на аукционе «невиданной щедрости» выставят за 2,5 млн рублей

Ольга Бороднева
20:30 20.09.2018
В пыли одной из квартир Петербурга, где-то в углу за холодильником, нашли предмет, первоначальная цена которому два с половиной миллиона рублей. Речь идет о паспорте Виктора Цоя. Музыкант так и не узнал, где потерял его и, по всей видимости, ходил в милицию, писал заявление, его документ объявляли в розыск.

Накануне аукциона, где выставят уникальные артефакты - личные вещи иконы советского рока, Цой снова жив. Первый паспорт Виктор Цой получил с опозданием на 8 месяцев, уже в 17 лет. Страницы пожелтели, кое-где обветшали, теперь это уже страницы истории, открывшиеся неожиданно. Кажется, такое бывает только в кино. Видимо, название группы оказалось пророческим.

На фото в паспорте не сразу угадывается кумир миллионов - совсем юный, с усами и слегка округлым лицом. Теперь это уже реликвия, а не удостоверение личности. Она принадлежит жителю Петербурга (его имя аукционный дом не называет). Он якобы был лично знаком с Цоем, жил в 1980-е на улице Рубинштейна, где располагался знаменитый рок-клуб.

После концертов лидер группы «Кино», как утверждается, часто бывал у него в гостях. В один из таких визитов Виктор, вероятно, обронил сверток вместе с паспортом и еще несколькими вещами. Нашли их только через 7 лет после смерти Цоя, за холодильником который не смог остудить пыл владельца лотов и его брата Дениса Шейченко. Он уверяет: артефакты отечественной рок-культуры на самом деле принадлежат ему.

Денис утверждает, что документы Цоя он отдал когда-то брату на хранение, а вернуть - не получается. В московском аукционном доме в законности лотов не сомневаются, как и в их подлинности. Ни одной фальшивой ноты. Гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров, уже не раз сталкивающийся с наследием Цоя, узнает руку мастера. Виктор ведь был еще и художником.

Если у паспорта стартовая цена 2,5 млн рублей, то у его записной книжки в пять раз меньше. Не самый дорогой лот с точки зрения стоимости, но, возможно, самый ценный в нематериальном смысле. Записная книжка Цоя с телефонами отечественных рок-звезд: Миша Науменко, Борис Гребенщиков. Однако за три с лишним десятка лет телефоны успели поменяться.

Еще один артефакт, выставленный на продажу, черновик культового хита «Перемен». Цой листочек потерял – а текст потом, вероятно, восстанавливал по памяти, потому канонический вариант отличается от первоначального.

Руки искусствоведов, через которые прошло много шедевров, конечно, не дрожат от этих записок, но пиетет все равно ощущается. Рукописи неизвестных и неисполненных хитов Цоя. Все лоты на торгах намерены выручить не меньше трех с половиной миллионов рублей. Аукцион невиданной щедрости, скажет истинный фанат.  

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