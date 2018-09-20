Космонавт Прокопьев поседел после разгерметизации «Союза»: видео

Космонавт Олег Артемьев выложил забавный видеоролик в своем YouTube-канале. В нем запечатлен процесс стрижки, которую он делает своему коллеге, Сергею Прокопьеву, на МКС.

Как поясняет Артемьев, в руках у него – обычная машинка для стрижки волос, но совмещенная со шлангом от пылесоса. Иначе, без этого приспособления, волосы просто разлетятся в разные стороны.

Делая новую прическу коллеге, Артемьев, то ли в шутку, то ли всерьез, замечает, что у того прибавилось седых волос – их стало почти 50.

«Вот ты прилетел, у тебя было только четыре седых волоса, а сейчас 47», - говорит Артемьев.

На что Прокопьев поясняет, что это произошло после разгерметизации космического корабля «Союз МС-09».

Напомним, инцидент произошел в конце августа, когда на корабле началась утечка воздуха. В ходе его осмотра в корпусе бытого отсека обнаружили трещину диаметром 2 мм. Экипаж МКС успешно провел ремонтные работы по устранению отверстия. Позже было установлено, что причина появления трещины возникла еще на Земле в результате халатной работы одного из сотрудников РКК «Энергия».