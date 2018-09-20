Главком ВВС Израиля передал РФ информацию по инциденту с Ил-20

Главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин передал РФ информацию об инциденте у берегов Сирии, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20, сообщили в пресс-службе Армии Израиля.

Встреча российских и израильских военнослужащих после инцидента с Ил-20 прошла хорошо, Россия и Израиль подчеркнули необходимость сохранения координации для предотвращения инцидентов, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что главком ВВС Израиля прибыл в Москву в связи с катастрофой с Ил-20 в Сирии. Как заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его направили в Москву с двойной целью – «продолжить защищать израильских граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами». При этом премьер подчеркнул, что готов предоставить российской стороне всю имеющую у него информацию по инциденту со сбитым в Сирии Ил-20.

Напомним, российский самолет Ил-20 сбила ракета комплекса С-200, с помощью которого Сирия отражала атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям. В результате, погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что израильские летчики прикрылись российским самолетом.